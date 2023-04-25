5月即將報稅，納稅人需留意今年申報所得稅的六大變動，因目前防疫政策鬆綁，今年報稅時間只有1個月，從5月1日至5月31日截止。如果是已婚人士的話，則可就3種稅額計算方式選擇較有利者合併申報，《中時新聞網》幫民眾一併整理資訊。

報稅變動1：免稅額、標準扣除額、薪資與身心障礙特別扣除額及課稅級距皆調高。

報稅變動2：基本生活費調高至19萬6000元，與110年相比每人調升4000元，扶養越多省越多。

報稅變動3：調高退職所得定額免稅金額。財政部公告，一次領取者188,000元x退職服務年資，分期領取者以全年領取總額，減除814,000元後之餘額為所得額。

報稅變動4：透過外交部專戶對烏克蘭捐贈，可以全額列報抵稅無上限。

報稅變動5：公益出租人的每屋每月租金收入免稅額調高至1萬5000元，全年免稅額為18萬元。

報稅變動6：出售未上市櫃股票等有價證券交易發生損失，可自交易所得扣除。

至於夫妻報稅怎麼申報最省錢？依所得稅法第15條規定，除了分居狀況外，夫妻或配偶均應辦理合併申報，根據今周刊報導，可就下列3種稅額計算方式選擇較有利者合併申報：

1.所得合併計算：適合夫妻雙方收入差距大、只有一人有所得的對象。

2.薪資所得分開計算：適合所得較高或雙薪家庭，建議可以薪資所得較高者申報，另一方薪資收入則與其他所得合併申報。

3.各類所得分開計算：適合所得多元，且大於薪資的族群，例如股利所得、租金收入、執行業務收入等。