【全程字幕】蔣萬安被嫌金句少！王世堅舉「三句」讚堪稱第一 神回：既生安何生堅 @ChinaTimes ​

台北市長蔣萬安25日受訪時，被問到同黨議員李彥秀建議「多講一點金句」，學前市長柯文哲轉移焦點，就能分散外界對黨內立委初選的關注，蔣則開玩笑表示「如果王世堅在，一定會有很多金句」。對此王世堅受訪時笑著表示「蔣萬安才是金句王」讓他嘆為觀止、驚為天人，更直言自己不敢跟蔣萬安比，「既生安、何生堅？」

王世堅表示，他記得蔣萬安在上任之前曾經說過「要讓嬰兒的哭聲變成台北的交響樂」，對他來說這才叫金句，蔣萬安才是金句王，自己根本比不上。「既生安、何生堅？」王世堅說，蔣萬安特別詩情畫意，也曾說過「台北老舊只是外表，他依然有年輕的心可以改變台北」，這些都是金句；甚至過去還引用宋太宗的詞暗酸時任行政院長蘇貞昌，金句的例子太多了。

不過話鋒一轉，王世堅也直言，金句能夠發人深省固然重要，但要治理好台北市，需要的不只是金句，還需要治理能力跟協調能力，「也希望蔣萬安市長能夠支持我，讓我進到立法院處理當初蔣萬安當立委時沒完成的任務。」王世堅說，很多蔣立委任內有努力過但沒達成的，也希望能在他進入議會以後，與台北市政府一同推動。