中租控股表示，主要營運地區別來看，台灣地區1～3月累計獲利年減1％，大陸及東協地區，累計獲利分別較去年同期減少2％及成長1％；3月與2月相較，合併獲利月增35％，主要係當月新增業績增加，營收月增11％，成本費用率控制得宜，且受惠業外中國大陸地區認列稅務利益。

中租控股董事會日前通過2022年盈餘分配案，2023年預計發放每股6.4元現金股利及每股0.2元股票股利，將待5月24日年度股東會通過。