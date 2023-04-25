高麗菜批發價1公斤收購價仍個位數，埔里菜農25日、26日開放讓民眾自採高麗菜，1顆20元。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

菜農梁小姐說，有一年他們種高麗菜遇到菜價崩盤，整片高麗菜只賣2500元，根本血本無歸，今年改開放民眾自採1顆20元。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

埔里高麗菜農在臉書張貼開放自採的貼文，吸引民眾自帶工具來採收。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台灣氣候異常，今年農產產量及售價也兩極化，受久未下雨影響，冬筍、枇杷等作物減產價格上揚，但高麗菜、鳳梨等大豐收，卻面臨崩盤危機，高麗菜上月批發價一度跌至1公斤4.8元，現在1公斤收購價仍個位數，埔里菜農評估請工人採收將倒貼，25日、26日開放3分地高麗菜園讓民眾自己採，1顆20元。

埔里菜農梁小姐說，他們承租該塊約3分多、上千坪農地，引能高瀑布的水源灌溉，栽種過香蕉、秋葵等作物，考量近年高麗菜價格不錯，今年初栽種高麗菜，準備採收卻遇高麗菜價崩盤，1公斤批發價剩個位數，若雇工採收划不來，加上連日春雨，擔心若不快點採收，整區的高麗菜會爛光光，損失更慘重，25日、26日開放民眾自採、1顆20元。

民眾手拿著鐮刀劃個兩下，立刻踩下超大顆的高麗菜，開心說：「這麼大一顆，市場至少要價50元。」甚至有婦人摘一大簍高麗菜，開心說：「1顆20元算很便宜啦！我打算回家做泡菜，再送親朋好友。」1顆20元吸引鄰近民眾到場搶便宜。

「農夫就是靠天吃飯啦！」梁小姐說，記得有一年他們種高麗菜也遇到菜價崩盤，找人承攬整片高麗菜園，整貨車的高麗菜，對方只給他們2500元，根本血本無歸，真的是欲哭無淚。所以這次開放民眾自採，1顆賣20元，整區初估約8000顆高麗菜，大約可收16萬元，希望多少拿回一點成本。