各單位、社福機構前來領取物資。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

慶福社會福利慈善事業基金會再度傳遞愛心到苗栗，25日捐贈苗栗縣政府1萬2千件涼爽衣，提供弱勢族群夏天舒適的穿著，同時捐給縣府1萬雙防曬袖套，用來辦理各類活動，縣長鍾東錦代表受贈，並頒發感謝狀表彰該基金會發揮人溺己溺的精神，希望拋磚引玉，帶動更多善心人士共同關懷照顧弱勢族群。

基金會董事長蘇慶福經營紡織事業有成，他秉持取之於社會，用之於社會的理念，在2016年與他的妻子李純成立財團法人慶福社會福利慈善事業基金會，多年來不遺餘力的關懷社會、推展公益慈善、照顧弱勢及教育活動等，無私的奉獻，是成功的企業家典範。

慶福基金會3年前捐贈苗縣34所國中小學生及警察局員警6000件保暖衣，2年前捐助炎夏的涼爽機能衣、寒冬的保暖發熱衣及去年捐贈苗縣獨居老人、弱勢身障家庭、特殊境遇家庭及家暴緊急庇護中心等5000件科技保暖毯，今年1月寒流來襲之際，捐贈需要關懷的鄉親朋友1萬件保暖衣。

今天上午，慶福在縣府文觀局中正堂前廳廊道再次捐贈1萬2000件涼爽衣，提供弱勢族群舒適的夏季穿著，並捐給縣府1萬雙防曬抗UV袖套，做為辦理各類活動之用。

捐贈儀式，慶福基金會董事長蘇慶福及執行長吳坤德親自出席，縣長鍾東錦、社會處楊文志處長、教育處副處長徐建男、原民中心主任蔣意雄共同頒贈感謝狀，感謝該基金會的善行義舉，社會福利團體、各級學校及原鄉原住民族家庭服務中心皆到場接受慶福的愛心，領取捐贈的涼爽衣。

縣長鍾東錦肯定慶福基金會董事長蘇慶福發揮「人溺己溺」的精神，長期以來秉持「助人為樂」的信念，關懷、照顧弱勢，希望能夠拋磚引玉，帶動更多善心人士，共同關懷苗縣的弱勢族群。

慶福董事長蘇慶福指出，他對苗栗縣政府的效率深具信心，所有捐贈的愛心物資，縣府不但都用在照顧弱勢族群上，而且每一分愛心物質的用途，都有詳細的紀錄，都能有效率的將愛心物質發送出去。

蘇慶福說，他在70歲生日時曾許下宏願，希望在有生之年，他身邊的每一個人都是受益者，沒有一個是受害者，大家的生活都比以前更好。

今天捐贈的涼爽衣，苗栗縣安好協會等17個社團、幼安教養院等10個長障機構、5個社福服務中心6424件，35所國中、112所國小清寒學生約4550件，3個原鄉原住民族家庭服務中心750件，共計182單位發放11724件。

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