炎亞綸去年在影集《我願意》有亮眼表現，今年將觸角延伸到電影，從《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》的大明星OO、《關於我和鬼變成家人的那件事》林柏宏的前任男友、《做工的人 電影版》的運來哥哥，每部角色各異，還因此被封為「台片吉祥物」。

炎亞綸談到連續接演3部電影的原因，「每個角色要挑戰的事物各有難度，包含用台語演出、第一次在大銀幕和男生有戀愛情節，滿足了我對角色上面的渴望，每個角色也都有很多發揮空間，每部作品都盡情去玩。」

被問哪個角色最突破，炎亞綸表示還是《做工的人 電影版》「運來哥哥」，他自認台語程度不足，雖然身邊很多長輩會講台語，「『聽』不困難，但『說』需要練習。」但鄭芬芬導演要求他說出流利台語，「還需要一些語速，角色原本還有很多要吊書袋的俚語，因此特地找來台語正音老師陪練。」

從小螢幕演到大銀幕，是否有感受到兩者差異？炎亞綸過往認為電視劇需要多一點表演成分，因為必須透過小螢幕讓觀眾在每一集中感受到角色情緒變化和成長，而大銀幕需要更細微的表情。但令他驚喜的是，「近期這幾個作品剛好相反！我在戲劇《我願意》比較多內心戲，反倒是國片很多外放角色可以挑戰，我現在經歷的跟我想像中是完全相反的事情。」

炎亞綸現在最想挑戰類型片的反派角色，他形容自己是個喜歡「被驚嚇」或「被挑戰」邏輯的觀影者，在看電影戲劇時，熱愛看到反派的翻轉，「究竟是誰在背後主謀或搗亂，讓我感覺很有趣。觀眾一開始被隱瞞真相、猜不出壞人，後面才恍然大悟，這必須結合演員演技、劇本、導演和其他演員合作，才能堆疊和鋪陳出這樣的反轉。」