高雄市鳳山區鎮北里長趙志成今（25）日早上走出服務處，竟然遭到兩名歹徒持鐵棍突襲，趙男當場濺血，里長懷疑近來處理儲能場開發案事件，是否擋人財路而遭報復。對此，三地集團喊冤表示，針對不實指控，將保留法律追訴權。

位於高雄市鳳山區牛稠埔的全國最大儲能電場案，緊鄰住宅區，引發地方反彈，包括鎮北里長趙志成及藍綠民代都反對。高市府上月底證實該案喊卡，考量當地人口稠密及未來區域經濟發展等因素，將請業者另覓他地，經發局會積極協助。

趙志成今早步出服務處，竟然遭到兩名歹徒持鐵棍突襲，趙男當場濺血，其中1人被壓制逮補，另1人趁亂逃亡，警方全力追捕中。趙志誠受訪時透露，自己不曾與人結怨，但最近鳳山儲能場興建案，他曾帶人抗議，家中近日也接到奇怪電話，懷疑這是有陰謀的。

藍綠齊聲譴責，國民黨高市議員鍾易仲質疑，這不是單純治安事件，歹徒承認有人教唆，希望盡速找出元凶。國民黨高市議員李雅靜說，服務處卻變成刑案現場，「陳其邁市長，您還不震怒嗎？」她嚴正譴責暴力，並呼籲立即破案揪出幕後黑手。民進黨高市議員林智鴻也喊話，暴力零容忍，要求警察局全力緝兇，盡速偵破案件，且追查幕後教唆元兇，切勿人頭頂替。

三地集團今表示，針對里長遇襲也是看新聞才獲悉，希望他早日恢復健康，也呼籲警方盡快調查，全力緝凶，還三地清白，對於不實影射將保留法律追訴權。三地也補充，三地能源深耕在地，牛潮埔案場合法申請，就算受到里民反對也積極釋出善意理性溝通，並配合政府尋求其他場域的可行性。