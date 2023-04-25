安勤3月營收8.02億元，年增18.35%、月增28.91%；第一季營收20.84億元，年增25.98%、季減10.18%，仍衝上歷史同期新高。

安勤去年獲利6.29億元，年增157.78%，全年EPS達7.9元，相較前一年的2.94元大幅成長。安勤擬配現金股利5元，獲利、配息雙雙衝新高，配發率達63.29%，以周二收盤價96.2元計算，現金殖利率達5.19%。安勤2022年營收地區別占比，美洲占54%、歐洲17%、亞洲17%、台灣7%、其他5%。若以2022年應用別占比，醫療占27%、零售占15%、博弈(Gaming)20%、工控14%、其他占24%，其中投票機等列入其他當中，因為投票機屬標案性質。而博弈、醫療在疫情後拉貨可期。

安勤總經理張嘉哲表示，今年營運看法審慎樂觀，維持單個位數字成長預估。投票機方面，明年美國將面臨大選需求，會有較多採購跟建置，大選前效應公司持續觀察，不過川普發起的誹謗投票公司事件已達成和解，對電子投票視為利多，有助持續投資編列預算，對投票機有樂觀期待進行採購利多。

安勤今年營收部分，目標高個位數成長；毛利沒有缺料因素，甩開PPV(採購價格差異)問題，預估今年狀況比去年再好些，各產品毛利來看，醫療、投票機高於平均毛利，工控持平，智慧零售相對低於平均，但不會低太多。

安勤與元太(8069)合作3-4年電子紙領域，用於醫療、結合KIOSK的廣告商之告示板、交通等應用，單價相對高，較大的客戶都是電子紙相關通路，包括英國、美國、日本等，客戶也都已送樣，已拿到幾百片案子，後續將會是新的營收來源，審慎樂觀看待此發展，但也期望價格更具競爭力，對後續動能將更大。

今年費用趨勢，費用率控制在合理水平，但疫情解封第一年，費用上會有一定成長，包括實體參展、新產品開發等，費用率會比過去微幅上揚。2023專案跟產品分幾個重要的應用，包括醫療、博弈、投票機等，醫療這塊是樂觀的，亦有伺服器專案，接單均是符合預期；零售狀況也會比公司預期好，大型專案陸續進來，專案數量高過當時的預測；而工控這塊也許要到下半年落實，沒有大單就是持平，有大單應該會在第三、四季出貨。

產能有外包需求，後續正尋找合適標的來擴充產能，目前都在進行當中。今年全年審慎樂觀，第二季維持樂觀情況，目前訂單能見度高，至於第二季能否高於第一季高檔，安勤預估將維持高水位出貨水準。