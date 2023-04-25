Gogolook自2020年創立「袋鼠金融 Roo.Cash （前貸鼠先生）」，以金融知識與防詐教育出發，合作銀行達到20家，不斷推出獨家的金融方案與優惠。至今袋鼠金融Roo.Cash 已提供超過1萬人次使用一對一真人線上諮詢服務，成功媒合超過5萬件貸款需求，核貸總金額直逼16億元，且每個月有超過200萬名使用者透過至網站查詢金融商品資訊，未來也將與產險業者合作。

「袋鼠金融 Roo.Cash 」除了貸款以外，更擴及信用卡、房貸、小額借貸、數位帳戶與證券投資等消費金融產品，朝向使用者愈加多元的需求邁進。Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示，袋鼠金融Roo.Cash以防範金融詐騙為創新理念，已躋身市場領先地位之一，並因應消費者需求逐漸拓展金融商品種類。藉由上萬次真人客服諮詢服務經驗，體會到民眾對金融商品需求的多元與相關統整性資訊的匱乏，在擴展金融商品涵蓋範疇廣度的同時，也希望結合Gogolook既有的AI技術研發量能並引進社群協作概念，建構安全且值得信任的金融知識社群，消弭金融商品與民眾的距離。

生成式AI自去年底ChatGPT問世後便火速風靡全球，為協助民眾培養金融知識並滿足多元消費者使用需求，「袋鼠金融 Roo.Cash」率先推出全台首創AI智能問答服務「Roo AI」，集結「生成式AI技術」、「智能問答服務」與「金融知識庫」三大優勢，以及袋鼠金融Roo.Cash自上線以來，持續累積逾1,000篇、超過400萬字的金融文章以及多達200個金融商品資訊，成為資料庫訓練基礎，並經過密集反覆優化修正，訓練出更能理解台灣消費者者問題的自然語言模型，以提供最貼切台灣民眾金融商品與金融知識需求的問答。袋鼠金融Roo.Cash產品負責人劉睿哲指出，Roo AI與其他單純導入ChatGPT技術的應用最大的差異包含模型訓練的落地性與資料庫的本地化，涵蓋台灣金融機構推出的最新商品資訊、高風險詐騙手法、監管機關政策與法規與消費者普遍金融需求，以大幅提升回答品質，成為民眾探索金融知識與商品的隨身智能秘書。