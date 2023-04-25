八貫持續深耕TPU機能布料市場，多年布局醫療與航太救生領域有成，加上去年第三季起軍工類產品訂單啟動出貨，推升第一季營收6.4億元，年增率3.5%，並受惠高毛利的醫療、航太救生與軍工產品線等合計占比提高，繳出營業淨利1.3億元，年增率21.6%表現，惟因匯兌利益滅少所致，致稅後淨利1.04億元，相較去年同期微增0.55%，每股稅後盈餘(EPS)為1.49元，略低於去年同期的1.52元。

八貫第一季毛利率28%、營益率21％與稅後淨利率16%，其中毛利率與營益率均成長3個百分點，主要原因為第一季在產能保持滿載下，醫療、航太救生與軍工產品線等合計占整體營收比重提高至46.8％，相較去年同期的約35.8％占比，產品組合已見明顯優化。稅後淨利率相較去年同期略減1個百分點，在於本季業外匯兌淨損565萬元，而去年同期則有匯兌淨利1605萬元。

八貫產品線多元，並都已具備相當的經濟規模，使行業風險有效且明顯降低，因此，雖第二季戶外產品線拉貨動能平緩，但，輕量化逃生滑梯用布已於四月中順利通過波音及空巴的測試，下半年起隨新產品開發可望逐步開花結果，以及新廠新產線陸續到位，營運表現可望優於上半年，目前在新產線部份，第三台淋膜機、17台智能型高週波機台預計分別在下半年與2024年第一季投入試量產，總產能將逐步拉高，八貫中長期營運穩健向上。