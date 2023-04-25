此前有消息指出，迪士尼周一啟動第二波裁員，可能影響數千個工作，這是該娛樂事業巨頭裁員7,000人和減支55億美元之計畫的一部分。
消息人士並透露，各個業務部門都可能裁員，包括迪士尼娛樂、ESPN以及「迪士尼樂園、體驗和產品」部門，但應該不會影響樂園和度假村的第一線時薪人員。
根據路透社取得內部備忘錄，未來幾天迪士尼將持續發布裁員通知。
迪士尼在今年2月宣布裁員計畫，同時進行重組，將決策權交還給主管創意業務的高層。
華特．迪士尼 （Walt Disney）宣布將在周四（27日）前將裁員數千人，最新一輪裁員將使裁員總數達到4,000人。
此前有消息指出，迪士尼周一啟動第二波裁員，可能影響數千個工作，這是該娛樂事業巨頭裁員7,000人和減支55億美元之計畫的一部分。
消息人士並透露，各個業務部門都可能裁員，包括迪士尼娛樂、ESPN以及「迪士尼樂園、體驗和產品」部門，但應該不會影響樂園和度假村的第一線時薪人員。
根據路透社取得內部備忘錄，未來幾天迪士尼將持續發布裁員通知。
迪士尼在今年2月宣布裁員計畫，同時進行重組，將決策權交還給主管創意業務的高層。
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