宣德朝「提供精密零件與技術服務的整體解決方案廠」轉型，近幾年積極擴大產品線及終端客戶群，從連接器往組裝等延伸，投資建立SMT/FATP生產線，提供客戶連接器也可以代工組裝，為降低單一客戶風險，宣德擴充蘋果以外的新客戶，終端應用從3C消費性產品逐步擴大至網路通訊、伺服器、醫療及汽車，市場正式起飛的低軌道衛星，宣德亦已順利躋身為供應商。

蔡鎮隆表示，美系太空運輸公司、美系電動車大廠、Tier1車用客戶這3家是既有客戶，但赴美洲設廠之後，雙方關係將更為緊密，以美系太空運輸公司為例，目前交第二代的連接線纜(Cable)、接頭，未來可切入接收器的擴充基座(Docking Stations)、可移動式的地面接收模組，從零件供應商，逐步擴展至組裝廠，整體效益可說十分顯著。

目前宣德交貨給美系電動車大廠的儲能設備為第三代的表面黏著設備(SMT)，未來則將新增連接線纜、連結器；至於車用方面，宣德終端客戶包括BMW、GM、Ford的Tier1車用客戶，產品也從傳統機械式按鈕，提升為整合IT、觸控的智慧型裝置。

就各產品來看，Type C及工業用的自動識別及資料擷取(AIDC)預計今年第2季到第3季開始出貨，低軌道衛星預計第3季到第4季開始出貨，血糖監測器等醫療產品預計下半年開始出貨，隨著產品業務佈局發酵，為宣德營運挹注新動能。

宣德計畫未來3年要把蘋果的營收占比，從現有的6成、降為4成，著眼降低單一客戶的風險。

為因應供應鏈移轉，就近服務客戶，宣德啟動墨西哥、馬來西亞新廠建置，其中墨西哥將建置新組裝、SMT生產線，蔡鎮隆表示，墨西哥SMT產線預計今年10月進駐設備，明年第1季試產開始小量出貨給北美汽車客戶，並於明年第2季進入量產。

至於馬來西亞擴產的主力，原本應用在汽車及工控產業傳統的矽膠射出產品，逐漸轉型至以LSR製程為主的心律器醫療產品，展現產品研發的高附加價值。

台灣今年營收比重占30%、東南亞15%、中國55%，預期2025年將調整為台灣28%、東南亞22%、中國40%、墨西哥10%，蔡鎮隆直言，中國生產基地仍有滿足當地需求的價值，未來不會改變。

宣德今年第1季合併營收為33.83億元，年減20.77%，蔡鎮隆表示，今年上半年還是比較辛苦，下半年會好一點，公司將力拚今年與去年持平。