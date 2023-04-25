瓜地馬拉總統訪台 陸外交部批：不要助紂為虐 16:462023/04/25 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統（前左）25日在總統府前廣場，以軍禮歡迎瓜地馬拉總統賈麥岱（前右）來訪。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瓜地馬拉總統賈麥岱率團訪問台灣。對此，中國外交部批評台灣民進黨當局拓展國際空間的圖謀已經道盡途窮，不過是自欺欺人的把戲；同時奉勸賈麥岱政府不要助紂為虐，為謀一己之私，違背國際大勢和危地馬拉人民的心聲。 中國外交部發言人毛寧表示，中國和182個國家建立外交關係的事實證明，堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨，她重申一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，「台獨」沒有出路，任何無視世界潮流和國際大義，頑固堅持錯誤立場的舉動都注定失敗。 #瓜地馬拉總統 #訪台 #陸外交部 #助紂為虐 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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