瓜地馬拉總統賈麥岱率團訪問台灣。對此，中國外交部批評台灣民進黨當局拓展國際空間的圖謀已經道盡途窮，不過是自欺欺人的把戲；同時奉勸賈麥岱政府不要助紂為虐，為謀一己之私，違背國際大勢和危地馬拉人民的心聲。

中國外交部發言人毛寧表示，中國和182個國家建立外交關係的事實證明，堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨，她重申一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，「台獨」沒有出路，任何無視世界潮流和國際大義，頑固堅持錯誤立場的舉動都注定失敗。