一名70歲男子有糖尿病史，但近期體重突然下降4公斤，營養師發現，男子在未刻意減重下體重莫名減少，主因是肌少症；因為男子雖然積極運動，但運動後未補給營養，使得肌肉在運動中耗損後未能回補，而不斷流失，再加上蛋白質攝取不足，導致體重下降。

營養師林俐岑在其臉書粉專表示，該名男子糖化血色素7.2%，近期體重由61公斤掉到57公斤，評估是肌少症，推測是因血糖控制變差，身體細胞利用不到能量而消瘦。

她表示，詢問後得知，男子很積極地運動，每天上午和下午會快走，總計達1,5000步，但運動後只喝水未補充營養，導致肌肉在運動中耗損、卻未能回補，肌肉量不斷流失，再加上平常攝取的蛋白質也不足，導致體重下降，而且伴隨肌肉（瘦體組織）大量減少，進而造成肌少。

她表示，人在運動後需要營養補給，以快走而言，運動後可吃一份蛋白質食物，如一杯豆漿、一顆茶葉蛋、一杯牛奶，還須有2～3份醣類食物，如香蕉一根、一小根番薯，此時血糖上升可讓胰島素分泌，而胰島素可幫助肌肉合成。

她並提醒，除了充足的蛋白質與運動，「一整天的總熱量」也必須足夠，才能幫助機肌肉合成，若熱量不足，只補充蛋白質，蛋白質只能當能量來源、無法合成肌肉。