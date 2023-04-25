韓國法務部長韓東勳的女兒傳出考上美國麻省理工學院（MIT），但遭質疑使用造假論文等，旅居美國的韓人社群發起「落榜運動」，連署要求MIT重新徹查她的入學資格。

名為「美洲媽媽」（Miju Moms）的用戶本月在美國請願網站change.org發起連署，以「MIT不該成為騙子的遊樂場（MIT shouldn't be a playground for cheaters）」為題，主張學生A某涉及論文造假，要求MIT重新審慎檢討是否允許這名學生入學，獲4.1萬人連署。

Amid a controversy over the admission of the South Korean Justice Minister Han Dong-hoon's daughter, Massachusetts Institute of Technology (MIT) confirmed Friday that it stands by its decision to accept Alex Han. https://t.co/IRJnbIOCCF — 키노피코 (@aloneglowfly) April 25, 2023

學生A某之後被指是韓東勳的女兒。韓東勳去年以法務部長被提名人接受質詢時就傳出女兒涉嫌請人代筆論文、剽竊、履歷灌水等，韓東勳當時表示，這些有疑慮的文件並未用於入學申請、往後也沒有使用的計畫。

不過，據保守派媒體TV朝鮮報導，今年1月有人在旅美韓人女性社群missycoupons發起「韓東勳女兒落榜運動」，貼出30多個美國與英國主要大學的電子郵件地址，號召網友將韓東勳女兒履歷造假的「事實」告知各大學，聲稱自己收到包括哈佛大學等回覆「該學生未提出申請」、「感謝告知」等。

英文報「韓國時報」（The Korea Times）23日刊出麻省理工學院媒體關係部副主任麥唐納（Sarah McDonnell）受訪內容，表示MIT招生部門非常重視學術誠信，會對申請者相關問題調查並做適切處置，強調會維持對這名學生的入學決定，並以個人資料保護為由，表示無法公開申請者的相關資料。

韓國執政黨國民力量黨人士批評這項請願「丟了國家的臉」，認為韓東勳的女兒不是申請韓國的大學、而是申請麻省理工學院獲准入學，提出這些質疑沒有意義。另外也有網友在請願網站發起連署，要求「停止對韓國政治人物的女兒獲准就讀MIT進行攻擊」，獲得1325人連署。