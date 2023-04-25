身為中研院天文所創所元老之一的中研院院士、前清大校長徐遐生，23日在美國過世，享壽79歲，中研院今（25）日也證實這項消息。

美籍華裔天文學家徐遐生，與父親徐賢修兩人在學術上的表現皆十分傑出，均為中研院院士，更都曾擔任過清大校長。

徐遐生見長於天文領域，曾擔任美國天文學會主席，並當選中研院第18屆院士，大力提攜國內天文學界發展，更多次獲得國際獎項肯定，包含創辦於1898年、被視為天文學界最重要獎項之一的布魯斯獎，每年僅頒發給1位在天文學領域做出重要貢獻的科學家。

徐遐生在學術研究上極富原創性及影響力的貢獻，包括：盤形星系中螺旋狀結構的密度波理論(與恩師林家翹教授合作提出)、互擾雙星系統中質量轉移的動力學、恆星與行星系統的形成、土星環中密度波與彎曲波的共振強迫作用、球粒結構隕石的起源，以及正確預言彗星中應含有經歷過高溫的岩石。其中，有關彗星的預言，甚至與當時主流理念(彗星源於最冷、最遙遠的行星際空間)相違背，他仍堅信不移，並後來證實所言正確。

徐遐生同時擁有美國國家科學院院士(1987年)、中央研究院院士(1990年)、與美國國家藝術與科學院院士(1992年)等高度榮譽頭銜。他曾擔任美國天文學會會長(President of the American Astronomical Society，1994-1996)，任教於國內外9所著名大學(1999-2009)，並返回台灣擔任清華大學校長(2002-2006)。