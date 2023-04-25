《特戰英豪》2023 校際盃春季賽冠軍出爐！龍華科技大學電競社代表隊《龍華是我家我愛他》表現出色，全隊團結協作，合作無間，一路奮戰，經過多日線上海選賽後順利晉級，最終在決賽順利擊敗強敵，技高一籌，成功擁抱乙組冠軍榮耀，並獲得獎金2萬元，為校爭光。

《特戰英豪》校園賽事競爭激烈，「2023校際盃春季賽」採用甲、乙組雙線進行，首屆甲組賽事採用邀請制，參考校際盃歷屆表現傑出隊伍、各校電競專班。乙組賽事則針對一般學生開放共計128 隊名額，讓全台高中職、大專院校學子共同參與並爭奪高達15萬的賽事總獎金。

龍華科大電競社創辦人暨戰術教練、多媒體與遊戲發展科學系碩士生邱翊慈表示，隊伍從前年創社以後就開始組建練習，社員們經常耗費大量時間磨練，才能夠有今天的成就，感謝隊伍每個人的努力付出，也謝謝學校提供資源支持電競社參與各項電競賽事。

電競社代表隊《龍華是我家我愛他》團隊成員來自各系，化材系黃祥廷說，很榮幸這次拿到校園賽事冠軍，也因為這次體驗讓我們團隊默契變得更好。遊戲系李承翰說，比賽過程遇到許多挑戰和困難，但是大家不斷調整策略，緊抓每一個機會，最終成功地戰勝對手，奪冠不僅是個人成就，更是全隊努力和團隊精神的體現。電子系周昀政則說，這次經歷讓他更深刻了解團隊合作和個人努力同樣重要，我們將繼續保持這種精神，並致力於成為更加團結的隊伍。

電競社指導老師、遊戲系助理教授魯亮君指出，從去年七月迄今，電競社共奪下第六屆海峽兩岸大學生電子競技大賽「英雄聯盟」冠軍、《特戰英豪》2023 校際盃乙組冠軍這2個校園電競重要賽事，這不僅是對學生們個人努力和技能的認可，同時也是邱翊慈同學擔任戰術教練後與社團同學們共同奮鬥的成果。

魯亮君強調，除了個人成就和隊伍的成功，獲得電競比賽獎項還有其他的好處。這可以幫助同學們在職場上建立良好的聲譽，並增強自信心和溝通技能。同時，這也可以幫助學生們在日後生活中獲得更多的機會和經驗。

在歷年的特戰英豪校際盃賽事中，龍華科大並未參與相關賽事，是在成立電競社後才集結隊伍並且派出隊伍參賽，經過一年不到的磨練，順利擊敗多名高手後成功拿下冠軍，電競社成員期許不斷進步、精益求精，日後能再獲得更多電子競技賽事的好成績。