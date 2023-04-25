台南市永康區大灣路出租套房今天上午發生火警，雖然18名學生及房客均順利脫困，但市府消防局火場調查後，懷疑可能遭縱火，經通報永康警分局調閱監視器與查訪，已逮捕涉案住在1樓的29歲陳姓男子，但因對方精神狀況並不穩定，除予以管束調查，全案也朝違反公共危險罪偵辦。

消防局表示，接獲起火通報到場時，一樓的101號房間已經全面燃燒，但因房內電器插座及相關家電，並沒有明顯的起火跡象，經查房內也沒有堆積大量易燃雜物，但火勢卻明顯異常猛烈，初判有人為縱火的可能，因此通報永康警分局調查。

警方指出，經派員實地調查，在現場附近的道路發現陳男，由於對方行跡可疑，除被員警帶回警所調查，也立即調閱周邊監視器檢視，經比對發現涉嫌縱火的1樓房客，就是被警方帶回的陳男，但因對方精神狀況不穩定，且說詞反覆，已由警方管束調查。

另外，為防止陳男再犯，警方也將向台南地檢署申請實施預防性羈押；如無法羈押，將請衛生單位實施鑑定，強制送醫治療。

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