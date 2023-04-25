聯華食品公司彰化廠今天上午發生大火，目前已有7人宣告不治，詳細起火原因還有待釐清。不過有部分員工往上跑到冷藏庫內待救，高雄市消防局「打火哥」也提醒，「當往下遇到濃煙高熱，想往上跑時，煙上升的速度比你還快！」，而當逃生通道充滿濃煙高熱時，絕不要往下或往上穿越濃煙「逃生」。

知名食品大廠聯華食品彰化工廠25日上午發生火警，目前已知奪走7條寶貴生命，起火原因待釐清。不過發生火災時，如何在第一時間正確逃生極為重要，然而，大家對於火場逃生有許多迷思。

「當你往下遇到濃煙高熱，想往上跑時，煙上升的速度比你還快！」，「打火哥」高雄市消防局火災預防科股長蔡宗翰說，如果往下跑會遇到濃煙，代表整個逃生梯間都已經被煙入侵了，而煙每秒可以上升3至5公尺，代表1秒至少上升1層樓的高度，所以往上跑一樣也會被濃煙追到，因此當逃生通道安全暢通，應該向下逃生。但逃生通道充滿濃煙高熱時，絕不要往下或往上穿越濃煙「逃生」，要「關門求生」

高雄市消防局針對工廠火災也提出應變逃生注意事項，達一定規模之工廠如火警發生，應立即啟動廠區自衛消防編組，進行通報、滅火、避難逃生等任務；善用火災警報設備及廣播設備，通報所有廠區人員火災發生位置，並啟動廠區自衛消防編組。

接著，善用場內設置之滅火器或室內消防栓等滅火設備進行滅火，如仍無法滅火，請關閉起火空間之門以侷限濃煙，並立即避難、善用廠區排煙設備，進行自動或手動排煙、透過廠區避難方向指示燈及出口標示燈，朝最近的避難梯及出口按照次序有規律地疏散避難。疏散後於安全空曠區域集結，廠方管理權人或防火管理人確認人員數量，並了解傷亡情形，隨時向消防隊指揮官回報。