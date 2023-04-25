中央流行疫情指揮中將在5月1日退場，外界關注是否影響疫苗的緊急使用授權（EUA）。指揮官王必勝表示，EUA到期以後，疫苗不能再專案製造、輸入，但仍可持續使用到有效期限結束為止。

根據指揮中心統計，國內目前仍有579萬9636劑新冠疫苗。莫德納疫苗方面，幼兒劑型21萬3380劑、莫德納雙價BA.4／5疫苗（6歲以上）323萬210劑、莫德納雙價BA.4／5疫苗（幼兒劑型）13萬560劑；BNT疫苗中，成人劑型仍有5萬7166劑、兒童劑型83萬8610劑、幼兒劑型125萬910劑；Novavax疫苗則有7萬8800劑。

指揮中心發言人羅一鈞表示，EUA期限到期前，我們會輔導業者進行正式藥證的申請。如果核准期限屆滿，沒有許可證銜接，也不影響市面上流通的產品，仍可持續使用到有效期限為止。王必勝表示，EUA到期後，產品已不能專案製造、專案輸入，但是市面上流通的、買到的，只要注意一件事，就是上面的有效期限，期限到了就不要再使用。

與此同時，指揮中心尚有Novavax96萬劑疫苗合約、莫德納1500萬劑次世代疫苗合約，下單後可再2～3周內到貨。對於次世代疫苗，王必勝表示，如果有新的產品，會進口新的產品，讓脆弱族群先施打。交貨的期程已經開始談，如疫情再起，施打狀況比較需要，疫苗進來就會直接打，但若施打情況不理想，則會討論是否延後進口。

藥物方面，瑞德西韋尚有9萬5548劑庫存，可用265天，尚有現貨7萬劑及開口合約4萬劑；倍拉維則又43萬8988份庫存，可用510天，尚有現貨10萬劑開口合約20萬人份；莫納皮拉韋則有7萬1212人份的庫存，可用285天，尚有現貨10萬及開口合約10萬人份。至於清冠一號，王必勝說，藥物的EUA只到明年6月底，業者在想辦法申請藥證中。