PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，晶圓龍頭大廠股價今日跌破500元大關，拖累半導體指數下挫2.25%，電子零組件更是達2.46%，使得電子指數下跌2.03%，其次是傳產指數的-1.29%，金融股相對抗震，僅下跌0.45%，但在開平走低且跌破季線的賣壓之下，今日所有類股全數收黑，今年反彈強勢的店頭指數，跌幅更是達2.46%，與大盤同步跌破季線位置。

孫傳恕說明，美國進入超級財報周，由於市場對於本次美國科技股的財報抱持疑慮，加上台積電下修全年展望，半導體供應鏈庫存去化時間較原先預期延長至第三季，引發市場對於半導體前景的態度轉趨保守，今日三大法人全數站在賣方，外資賣超202.92億元，三大法人合計賣超257.77億元，預期台股指數將進入大箱型區間盤整格局。

不過，孫傳恕認為，評估上半年景氣接近底部，以及通膨影響趨緩且升息接近尾聲，反而可趁回檔時採積極佈局策略，以迎接下半年的回升趨勢，建議著重於AI、半導體、HPC、資料中心與電子零組件等相關產業，傳產業則可以中國內需為主要佈局方向。