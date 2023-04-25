南韓人氣女星宋慧喬與宋仲基結婚後，雖然俊男美女的搭配讓粉絲們紛紛獻上祝福，但兩人仍以離婚遺憾收場。近期宋仲基認愛凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）後，宋慧喬的一舉一動備受網友關注，昨(24)日曬出一系列美照的她，毫無意外地在社群上掀起一陣討論。

宋慧喬15日在她的個人IG上曬出一連串因海外行程遊玩羅馬的美照，只見畫面中，她在鏡子前特意做出搞怪表情，逗趣模樣吸引許多網友前來朝聖。無獨有偶地，宋仲基近期也與愛妻凱蒂在羅馬玩樂而被網友目擊，女方的孕肚在淺色的衣服下尤為明顯，不只讓粉絲們看得嗨翻，也引發網友們對於宋仲基與宋慧喬之間的討論聲浪。

對此風波，宋慧喬昨日在社群上公開一系列美照，看似不甩與宋仲基之間的爭議，只見其曬出的照片中，她身穿樸素雅致的服飾，在鏡頭前展現出一種神祕的樣貌，未帶著笑容的面龐上，充斥著滿滿的高貴氣質，更讓網友以「純白美貌」、「她看起來是透明的，好像會消失一般」來形容她。

此外，日前宋仲基罕見在其IG上曬出生活日常照，只見他嘟起嘴巴，看似要像狗狗索吻一般，不僅讓網友們讚嘆宋仲基的幸福生活，也紛紛猜測該照片的拍攝者是否是凱蒂。然而，在其貼文中也可見到：「希望宋慧喬與宋仲基能復合」、「慧喬比誰都漂亮」、「請別在意謠言，我會支持你的一切決定和行為」等字句。