謝東霖、宋亞學共同創作［搧海風－餘音］。(屏科大提供)

屏科大木設系今年畢業成果展以「破折號──」作為策展主題，將木材創作分為產品設計與創作、空間設計及木質資源材料開發與應用等三大類組進行嶄新詮釋，老師看完作品後分享傳達，於設計教學過程中，不單要學會解決問題的能力，更重要的是得設計出如何創造需要。

屏科大校長張金龍表示，看到這麼多精彩的作品，都是同學歷經4年來努力學習的成果，在學習過程中，難免會遇上挫折，然而木作是一門需要耐心和美感的藝術，在打磨作品同時，也在磨練心志和人生態度，因此在他眼中，每位同學都是技藝高超的現代魯班。

參展同學說，展品除是對未來自我期許與祝福之外，核心理念也帶出即將畢業成為社會新鮮人同時，在進入不同人生階段中，既是身分改變，也是踏上一段新的旅程。

「破折號──」於另一層面所代表含義是指在這充滿波瀾的社會裡，即使有礁石與風浪的阻礙，但就像一艘無畏無懼、奮勇向前航行的船舶，能如其名一般越過重重挫折與逆境。