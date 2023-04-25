苗栗縣竹南鎮假日之森海域日前舉行防溺救溺演練。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮假日之森海域日前舉行防溺救溺演練。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮假日之森海域日前舉行防溺救溺演練。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮假日之森海域日前舉行防溺救溺演練。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮假日之森海域日前舉行防溺救溺演練。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮假日之森海域日前舉行防溺救溺演練。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣域唯一海上運動專區竹南鎮假日之森海濱，目前已成為桃竹苗地區重要衝浪場域，在假日之森推動衝浪運動20年的苗栗縣水上觀光休閒發展協會顧問蔡岳達，日前與水上救生救難協會共同策畫舉辦防溺、救溺演練，並邀請苗栗縣消防局第2大隊、海巡署等單位參與，過程逼真落實，未來將持續發揮海域守護者功能。

竹南鎮假日之森是西海岸著名的水上活動勝地，每年吸引許多國內外玩家前來從事風箏衝浪、風浪板、沙板、SUP等多項水上運動，當地自成一格的海岸慢活型態，更是吸引許多都會地區民眾到此放鬆享受假日，由於一般民眾普遍對海洋及水上安全常識相對缺乏，往年夏季偶爾發生遊客溺水意外，苗栗縣水上救生救難協會協助苗栗縣政府及竹南鎮公所，於夏季重點時段對假日之森海域安全巡守，為了達到預防重於救援的功效，與在地長年推動衝浪活動的蔡岳達等，籌辦這次海域聯合救援演練，在地SPOT衝浪教練也變身為水域安全巡守員，配合水上救生救難協會巡查人員協助維護海域安全。

假日之森海岸從過去「無人管理海岸」、「危險水域」到成為苗栗縣政府核定的海上遊憩活動專區，2022年底更被交通部觀光局核定通過成為縣級風景特定區，海洋委員會並委託苗栗縣政府文觀局及苗栗縣水上救生救難協會2022加強水域巡查成效卓著，2023年初更通過國家發展委員會核定為地方創生計畫，為來將在各公、私部門的協力合作下共同發展 期待成為台灣西海岸獨樹一格的安全優質慢活聚落。

行政院近來積極推動「向海致敬」政策，苗栗縣政府為了海域活動安全，於2008年將假日之森公告為海上運動專區，提供玩家從事風箏衝浪、風浪板等遊憩活動，期望營造成最具特色的水域遊憩據點，才規畫這次海域聯合救生演練，動員衝浪教練、苗栗縣水上救生救難協會、海巡署、苗栗縣消防局第二大隊等單位參與演練，

23日下午，演練展開，項目包括模擬遊客及水上運動玩家於海上受傷及溺水狀況，經由衝浪玩家於海上第一時間發現前往協助、通報，岸巡各單位出動遙控救援裝備後送至岸邊、進行沙灘搶及CPR，並出動空拍機執行任務紀錄完整演練過程，剪輯影片做為日後聯合防溺、救溺紀錄及參考。

苗栗縣水上觀光休閒發展協會顧問蔡岳達表示，海洋並不危險，往往是人類對海洋的無知造成自身的風險，假日之森海域20年來已經發展為著名水域活動專區，當地許多玩家都有相當海洋活動經驗和專業，以往也經常協助救援溺水遊客，這次演練結合在地苗栗縣水上救生救難協會和消防局、海巡署等單位，建立當地水域安全維護共好模式 在遇上溺水意外時能現場「即刻救援」，達到水域安全維護最佳效果，伴隨水域的開放和政策改變，未來也希望公部門能有更多資源投入到海洋教育、水域活動發展的領域。