八貫表示，第二季戶外產品線拉貨動能平緩，但輕量化逃生滑梯用布已於四月中順利通過波音及空巴的測試，下半年起隨新產品開發可望逐步開花結果，及新廠新產線陸續到位，營運表現可望優於上半年。

此外，八貫第三台淋膜機、17台智能型高週波機台預計分別在下半年與2024年第一季投入試量產，總產能將逐步拉高，中長期營運穩健向上。

八貫深耕TPU機能布料市場，終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，且產品多數屬需要認證的產品，主外銷至美洲、歐洲以及亞洲等地。伴隨多年布局醫療與航太救生領域有成，加上去年第三季起軍工類產品訂單啟動出貨，推升第一季營收年增3.5％。

八貫指出，第一季產能滿載下，醫療、航太救生與軍工產品線等合計營收比重從去年同期35.8％提高至46.8％，顯見產品組合優化效益發揮。受惠高毛利醫療、航太救生與軍工產品線等合計占比提高，營業淨利年增21.6％。

展望後市，八貫認為，產品線多元，且具相當經濟規模，使行業風險有效且明顯降低。下半年起隨新產品開發可望逐步開花結果，加上第三台淋膜機產線到位，營運蓄勢更上層樓。