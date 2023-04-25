有些人天生樂觀開朗，總是保持著正能量，所以身邊往往圍繞著許多朋友，《旺好運》運勢專欄指出，生肖虎、兔、蛇、羊、雞、豬因個性好且待人真誠，所以能受人喜愛並獲得貴人幫助，使他們在事業上能有源源不絕的機會。

▍生肖虎

生肖虎會講話、嘴巴甜，大膽熱情也很有魅力，就算有人遇到不如意的事，也總能靠說話逗得對方開懷大笑，因此不管走到哪邊都會有貴人相助，事業上也常得到好機會。

▍生肖兔

生肖兔溫柔善良、心思細膩，總是待人非常誠懇，所以身邊往往圍繞著許多脾氣好的朋友；一生中將會遇到許多貴人，工作發展總是特別順利。

▍生肖蛇

生肖蛇個性外冷內熱，做事穩重踏實深得人心，因為重情義、樂於助人，所以當遇上困難時，也會有許多朋友出手相助，最後順利度過難關。

▍生肖羊

生肖羊性格樂觀，凡事不計較，做事充滿正能量，所以一直很受大家歡迎，一生都有不錯的貴人運，願意給他們事業上的建議。

▍生肖雞

生肖雞天生聰明仔細、性格活潑，對人真誠，擅長傾聽別人心事，提供好的建議，所以朋友都喜歡與他們相處，是朋友滿天下的類型。

▍生肖豬

生肖豬天生熱心善良，且淡泊名利，不喜歡爭搶，就算與別人意見不同也不會爭辯到底，所以往往能遇到不錯的貴人，事業得到的機會也較其他人多。