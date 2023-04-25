交通部台鐵局導入電子輔助瞭望員機制，當系統偵測到列車靠近臨軌工地時，可及時發出蜂鳴提醒，降低工地人員、機具因專注工作疏忽注意周遭風險的情況，替工人爭取22秒以上的時間。台鐵指出，年底將檢討其成效，若效果好可擴大實施，但系統僅為輔助，短期內不會取代人力。

台鐵軌道沿線辦理許多工程，在高風險環境與運輸不能中斷的前提下，施工相當不易，自從2021年408次太魯閣號列車事故後，引進電子輔助瞭望員機制即為台鐵重要改革之一。

因應鐵路工程臨近列車高速通過的風險，為確保工地機具材料不侵入列車淨空區域及工地人員安全，台鐵局已有臨軌工程需指派瞭望員的制度。

台鐵指出，瞭望員主要工作為監視往來列車並警示工地人員，此制度可降低工地人員、機具因專注工作疏忽注意周遭風險的情形。為達雙重輔助和提醒效果，台鐵引進電子輔助瞭望員設備，以協助感應往來列車並提供蜂鳴提醒、攜帶震動等警示，可有效分擔人工瞭望員工作。

台鐵去年底陸續在新北鶯歌站增設電扶梯工程、宜蘭福隆石城邊坡工程、花蓮和仁站月台提高工程、台東工務段圍籬工程、台中工務段雲天宮圍牆重建工程、嘉義工務段圍牆圍籬新設工程、高雄工務段保安到內獅圍牆圍籬工程等7處臨軌工程試辦電子輔助瞭望員，工地頭、尾800公尺處裝設感應元件，列車經過時會將訊號傳輸到工地的蜂鳴器，提醒工人留意。

台鐵局工務處副處長吳文益表示，以列車時速130公里計算，距離800公尺可讓工地人員有22秒的反應時間。該套系統在年底會檢討成效，若覺得可行便會制定SOP、擴大推廣，但他強調，瞭望員仍以人為主，電子只是輔助，系統在短期內不會取代人力。