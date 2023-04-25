交通部今選在嘉義縣舉辦「2023觀光業界座談會」中部場次，約有400位觀光圈業者參與。（呂妍庭攝）

因應疫後國際觀光趨勢，交通部爭取特別預算約53億元，推方案吸引國際旅客來台，今選在嘉義縣舉辦「2023觀光業界座談會」中部場次，約有400位觀光圈業者參與，交通部長王國材說，解封後，交通部目標是今年來台旅客要達到600萬人次，到昨天統計，來台觀光客已經達到150萬人次，比預期目標還高了一點。

交通部為和觀光業界併肩迎接國際觀光客，今下午在嘉義縣長榮文苑酒店舉辦「2023觀光業界座談會」，王國材率觀光局長張錫聰、阿里山、日月潭及參山等三管理處處長，邀立委陳明文、王美惠、馬文君、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠等各級機關首長或代表，以及中台灣6大觀光圈等業者400位齊聚一堂，除向業者說明一系列促進觀光產業方案，也與業者進行交流。

王國材說，解封後，交通部來台旅客目標是600萬人次，明年1200萬人次恢復到疫情前的水準，到昨天為止，統計觀光客已經到150萬人次，表示交通部為吸引國際觀光客，在特別預算爭取到53億預算，今舉辦座談會，集結了來自新竹至嘉義所有觀光業先進與縣市政府，就是來說明53億元如何執行，期待跟6大觀光圈、縣市政府一起合作，在下半年把450萬人資的額度達成，目標是希望能突破600萬人次以上。

王國材指出，非常多自由行遊客認為中部公共運輸不足，目前除會針對64條台灣好行班次加密外，也希望觀光商圈與縣市政府提出方案，以增加台灣好行路線，擴充旅遊基礎條件，方便遊客到達每個景點。

翁章梁感謝交通部特別選在嘉義縣舉辦中部場座談會，直接與第一線旅遊業者對談，進一步解決發展觀光所遇到的問題，強調觀光是台灣未來非常重要的發展，未來觀光局將升格成觀光署，期待能注入更多能量。