位於新板特區的板橋民權社會住宅首波提供84戶作為社會住宅，新北市財政局委託新北住都中心營運管理，其中48戶套房及兩房物件今公告招租，5月18日至6月5日開放受理申請。
新北住都中心副執行長錢奕綱表示，板橋民權社會住宅就位在新完工建案「皇翔來青」，此次招租套房型有20戶，坪數約18至19.5坪；兩房型有28戶，坪數約20.5至30坪。
租金訂定是參考鄰近社宅行情，一般戶依市價打八折、優先戶依市價打六四折，優先戶月租金1萬2300元起、一般戶月租金1萬5400元起，此次同樣提供線上申請方式，便利又省時。
新北住都中心表示，板橋民權社會住宅近鄰新板特區，走路至四鐵共構的板橋車站約7分鐘，步行5分鐘可抵達板橋捷運站，周圍有多處百貨商場、新北市政府及板橋第二運動場，生活機能及區位極佳。
住都中心說明，7月18日將進行電腦抽籤，第一批抽籤正取者預計8月起看選屋，租約每3年為一期，承租人在租期屆滿前，檢附證明文件以書面提出申請，經審查合格就能續租，總租期最多6年；具備優先戶身分者，總租期可延長至12年。
申租相關文件歡迎自公告日起至新北住都中心官網https://www.nthurc.org.tw查閱與下載。申租洽詢專線：(02)2671-0622、(02)2967-2948
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。