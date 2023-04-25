位於新板特區的板橋民權社會住宅首波提供84戶作為社會住宅，新北市財政局委託新北住都中心營運管理，其中48戶套房及兩房物件今公告招租，5月18日至6月5日開放受理申請。

新北住都中心副執行長錢奕綱表示，板橋民權社會住宅就位在新完工建案「皇翔來青」，此次招租套房型有20戶，坪數約18至19.5坪；兩房型有28戶，坪數約20.5至30坪。

租金訂定是參考鄰近社宅行情，一般戶依市價打八折、優先戶依市價打六四折，優先戶月租金1萬2300元起、一般戶月租金1萬5400元起，此次同樣提供線上申請方式，便利又省時。

新北住都中心表示，板橋民權社會住宅近鄰新板特區，走路至四鐵共構的板橋車站約7分鐘，步行5分鐘可抵達板橋捷運站，周圍有多處百貨商場、新北市政府及板橋第二運動場，生活機能及區位極佳。

住都中心說明，7月18日將進行電腦抽籤，第一批抽籤正取者預計8月起看選屋，租約每3年為一期，承租人在租期屆滿前，檢附證明文件以書面提出申請，經審查合格就能續租，總租期最多6年；具備優先戶身分者，總租期可延長至12年。

申租相關文件歡迎自公告日起至新北住都中心官網https://www.nthurc.org.tw查閱與下載。申租洽詢專線：(02)2671-0622、(02)2967-2948