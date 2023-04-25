台北市松山、信義區立委選舉，民進黨由議員許淑華出戰，雙姝對決從國民黨台北市議員徐巧芯初選勝出當晚就立刻打響，先是徐控訴許淑華是「薪水小偷」，許淑華及親綠粉專也反控徐某日未出席，但接連遭到打臉。國民黨台北市議李伯毅今(25日)表示，民進黨的中央圖房和網軍似乎預算不足，最近發言的邏輯都怪怪的，而民進黨沒有網軍就暴露出內部非常糟糕，「民眾不是傻子，不會再被愚弄」。

李柏毅今在《大新聞大報卦》節目中表示，許淑華在被指控是薪水小偷，簽到後就落跑的回應非常奇怪，自己承認開大會的時間不在議場，對於選民來說，觀感非常不好。

許淑華今指控徐巧芯2022年4月13日也沒到議會開大會，許多側翼在臉書跟上發文，徐巧芯也立刻在臉書貼出自己在場的照片，反嗆「許淑華真的確定要繼續在這個戰場讓大家記住她幾十次不出席大會，跑去開民進黨中常會的事實嗎」。低票落選議員的林穎孟也指控徐巧芯在2022年8月15日專案報告沒有出席，徐巧芯也立刻在臉書貼出照片回嗆。

李柏毅指出，近日臉書上有好幾個親綠粉專都是同時指控同一天，顯然又是中央圖房在指揮，但可能民進黨現在派系分裂，中央圖房預算不夠，派出來的側翼邏輯都怪怪的。

李柏毅也提到，過去民進黨選舉都是靠側翼、網軍洗版帶風向，不管對或錯都要爭辯到對，但現在許多網軍的發言都是在亂扯，只會讓民眾感覺越看越火大，成也側翼、敗也側翼，這是民進黨最大的困境。

而李柏毅也提到，有很多民進黨的民代，若沒有側翼的幫忙，自己的政策、事務的攻防，都並不準確、甚至不正確，像是前新竹市長林智堅的論文案，就是被側翼一路拖垮，過去民進黨都是靠網軍起家，如今網軍出問題，就暴露出民進黨內部真的非常糟糕。

李柏毅強調，民進黨要自己想清楚，過去靠著網軍好像說什麼都是對的、天下都是你的，但民眾不是傻子，騙久了也會看清楚，不會再被愚弄。