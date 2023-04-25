縣長致贈檸檬痠痛貼布給鐵工會志工。(屏縣府提供)

五一勞動節前夕，百工師傅志願服務協會仍持續為弱勢案家提供修繕服務，頂著炙熱高溫，埋頭揮汗為長輩解決生活所需，屏東縣長周春米25日特別帶著冷飲及酸痛貼布，探班致謝百工師傅及關懷案家，以實際行動相挺做工的人。

縣長與百工師傅志願服務協會大合照。(屏縣府提供)

周春米表示，電影《做工的人》中上演各行各業齊力行善的故事，在屏東已是百工師傅的日常，志願服務協會目前以每個月一案修繕服務為目標，替案家打造溫暖安全的避風港，讓工會從傳統服務會員的工作中轉型，化小愛為大愛，透過公益活動帶頭善盡社會責任，帶動社會參與之良善風氣。

屏東縣政府勞青處表示，此次服務個案為高齡獨居老人，居住空間通道屋頂瓦片崩落、造成漏水，嚴重危害進出安全，還有燈光照明不足及無水可用問題，居住環境惡劣。

經協會現勘及開會研議後，4月起先由鐵工工會理事許宏彬進場施工拆除屋瓦及鋪設鐵皮完成，水電工會再陸續換裝抽水馬達、水龍頭及水塔等設備，接下來將由清潔隊清除整理長輩居家環境，再由油漆工會進場粉刷牆面，打造適合長輩居住的設備及便利空間，讓老人家擁有基本的生活品質。