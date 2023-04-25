每個人都有不想被人發現的事情，大陸運勢專欄「星座巫師」分享，雙魚座、處女座、巨蟹座和獅子座的人，總是在大家面前表現出開朗的模樣，然而等到一個人獨處時，就會感到寂寞，開始默默流淚。

▎雙魚座

雙魚座是很好的傾聽者，豐富的情感與同理心，讓他們成為朋友之間吐苦水的最佳人選，在其他人眼裡看來，雙魚座的表現十分開朗，遇到困難也會自己解決，但其實他們總是為別人著想，而忽略了自己的感受，有時雙魚座也會對人生感到很迷茫，卻找不到合適的對象傾訴，因此每當他們獨處時，都會覺得很寂寞。

▎處女座

處女座的個性和原則，讓他們不願意給別人添麻煩，寧願自己承擔所有事情，也不和其他人訴說；在大家的眼裡看來，處女座總是表現得相當聰明、優秀，似乎一切都在他們的掌握之中，但事實上他們仍有不滿意的部分，每當面對自己的缺點時，處女座就會變得鬱鬱寡歡。

▎巨蟹座

巨蟹座就像是一顆燦爛的小太陽，總是細心體貼地照顧大家，給身邊的人帶來溫暖，雖然他們總是表現出樂觀的一面，但其實巨蟹座十分擅長隱藏內心的煩惱，就算當下的情緒再難過，他們還是會假裝自己很開心，這種「口是心非」的個性，反而會讓巨蟹座活得很疲憊。

▎獅子座

獅子座個性驕傲、固執，喜歡在眾人面前表現出老大的氣場，讓大家都看清楚他們有多優秀、生活過得有多好，然而在這些光鮮亮麗背後，獅子座其實有很多委屈和煩惱，卻從不告訴任何人，他們會努力忍受一切苦難、默默吞下淚水，繼續在大家面前展現開朗的一面。