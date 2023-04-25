為鼓勵民眾利用創作短影音行銷在地店家，由靜宜大學經營的台中跨境體驗示範基地所舉辦的Keep Marketing數位行銷競賽系列活動，日前圓滿結束，並已公告獲獎名單，金獎由創作者李叡拍攝之「九五二七燒烤」影片獲得！

跨境基地執行長魏清圳表示，隨著自媒體浪潮，越來越多民眾透過觀看短影音來獲新知，靜宜大學從台中市政府接手營運跨境基地後，逐步打造跨境基地為中部發展自媒體創作場域，因此，為了擴大基地的創作量能，特別舉辦Keep Marketing系列活動。

跨境基地補充，為了能讓想報名參賽的可以快速入門剪輯製作短影音，活動期間基地還免費舉辦Keep Marketing實戰工作坊教學，除了藉由實務的教學與演練，並希望透過工作坊讓參與者在自媒體及影音成果上更加豐富化及多元化。

本次競賽共收穫54件作品，其中，不乏相當具有特色風格店家，顯見民眾在品嘗美食之餘，更注重店家的獨特性與在地特色！

競賽於今年4月21日正式公告獲獎名單，金獎由創作者李叡拍攝之「九五二七燒烤」影片獲得評審青睞，其創作之理念係為彰顯台中市作為美食之都及多元化餐飲文化之代表城市，以店家具備電影灰諧的元素，搭配豐富的運鏡及創作手法，呈現出台中市夜晚與餐飲融合的美。

另外，銀獎得獎作品「晨家早午餐」，創作者表示，由於不熟悉相關設備與操作，甚至一開始為了拍攝之腳本與素材傷透了腦筋，不過，在參加了Keep Marketing實戰工作坊後，不僅就像開了外掛一樣，瞬間強化自已在自媒體領域的專業度，有如打通了任督二脈一般，期盼基地能多舉辦這樣的課程。

銅獎作品「法丼」則是透過快節奏的輕音樂，搭配台中捷運站之置入，以美食結合城市大眾交通運輸工具，使人感受到在台中搭捷運吃喝玩樂的悠閒與幸福。

競賽另外選出7名佳作，分別是「傘甘」、「真樹日本料理」、「愛留彼此冰淇淋」、「喜樂咖啡」、「比雁咖啡 」、「蛋包煮夫」及「拳士瘋」等七項作品。