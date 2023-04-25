五一勞動節連假即將到來，出國旅遊正夯，台灣大即日起提供Apple Watch國際漫遊吃到飽服務。凡持有Apple Watch Series 5以上錶款之GPS+行動網路版，並申辦台灣大One Number服務及漫遊上網吃到飽方案，即可在世界各地，隨時隨地用手錶上網、打電話，查詢地圖、接受訊息。

若是出遊日本，每日上網吃到飽199元，登機前透過利用台灣大客服App，開通只需1分鐘，原門號漫遊免換卡，申辦最少4日，最多30日，可隨時上網分享繁花盛開的日本美景。

去年底國境解封後，出國人數屢創高峰，據台灣大內部統計，今年3月申辦日本漫遊服務人次較前一個月成長近1成。

觀察到國人出國漫遊上網需求增加，台灣大即日起提供Apple Watch國際漫遊服務，月租型用戶持有Apple Watch Series 8、Apple Watch SE和Apple Watch Ultra，將軟體更新到最新版本(手機升級到iOS 16.4、手錶升級到Watch OS 9.4) ，並申辦One Number服務及漫遊上網吃到飽方案，即可讓手機門號申辦的國際漫遊上吃到飽方案同步適用於手錶，在出國也可隨時透過手錶漫遊上網、收訊息、查地圖。

Apple Watch國際漫遊服務也可適用於GPS+行動網路版的Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5和Apple Watch SE。

民眾想使用Apple Watch漫遊，需先至台灣大直營、加盟門市或網路門市申辦One Number服務，6月30日前申辦享月租149元優惠及首次免開通費優惠，另外再透過網路門市、「台灣大客服App」等管道申辦漫遊上網吃到飽方案後，Apple Watch就能同步啟用漫遊服務。

台灣大提供月租型用戶日本原號漫遊上網吃到飽方案彈性選擇，不僅免換卡，且提供多日型上網吃到飽方案可任選天數，最少4日、最多30日，每日上網吃到飽只需199元，上傳照片不擔心傳輸量用完。使用「台灣大客服App」24小時申辦漫遊服務超方便，用戶可選擇當日開通或多日前預約，只要1分鐘、3步驟即可完成，輕鬆申辦多國漫遊方案。