炎洲旗下台灣廠區「炎洲薄膜二廠」及「萬洲化學楊梅二廠」自2022年6月導入ISO 50001（Energy Management System, EnMS）能源管理系統，透過系統性的能源盤查、能耗分析、節能行動及定期檢查與改善，提升能源效率，並透過第三方驗證單位查核，於2023年1月正式獲得ISO 50001（Energy Management System, EnMS）能源管理系統授證。

炎洲指出，集團積極響應政府節能減碳政策，自2021.05.19正式成立「節能減碳小組」來推動「節能減碳」，目標為五年降低集團能耗30%，經過一年餘的努力，2021年~2022年已減少7.8%的電力使用。ISO 50001能源管理系統是國際標準組織提出適用於企業的系統化能源管理標準架構，該管理系統之目的是讓企業建立必要的制度和程序，以提高其能源績效-包括能源效率、能源使用、能源消耗以及能源強度，予以文件化、制度化建立。