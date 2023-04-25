為了讓視障朋友也能認識文化資產，新北市淡水古蹟博物館特別推出「雙視設計」行動博物館，將歷史故事打包成一只皮箱，並加入點字說明，讓視障朋友可以用手「摸」出歷史。

新北市立淡水古蹟博物館即日起推出雙視設計的行動博物館模組「開港設關拚貿易」，全新的模組概念來自近120萬人次參觀的「關關PASS！－淡水開港設關160周年特展」，通過關卡遊戲的方式引導介紹各種關務知識。

該模組特別搭配一個「陶德的皮箱」，裡面共有6個實物盒，包括茶、麻、煤炭、火柴、日本布及鋼索，使用兩種閱讀的媒介，視覺直接觀看、觸覺閱讀點字，讓大部分的人能夠順利認識淡水開港設關的歷史故事。

此外，淡水古蹟博物館今年曾獲衛生福利部國民健康署辨理「台灣健康城市暨高齡友善城市」的無礙獎，不僅是新北唯一得該獎項的單位，更是全國唯一獲獎的博物館，這次推出的雙視設計行動博物館，再度讓文化平權服務升級。

淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，為促進弱勢族群參與機會，平衡城鄉及社會差距，新北行動博物館以博物館典藏品或特展為元素，運用數位資訊及多元化展示技術，將博物館縮小化、模組化，深入社區、校園、社福機構及偏鄉等地區，主動、積極提供服務，建構一個文化平權的社會。

目前行動博物館模組共有3種主題，「淡水百年繞境逗陣走」、「我是小小修復師：日式建築好好玩！」及「開港設關拚貿易」，詳細申請辦法可至淡水古蹟博物館官方網站https://reurl.cc/jl2YxZ查詢或電洽02-2621-2830分機217余先生。