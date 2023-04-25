武陵農場藍腹鷴近期上演「鳳求凰」圓舞曲求偶戲碼。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場藍腹鷴近期上演「鳳求凰」圓舞曲求偶戲碼。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

每年2至5月是藍腹鷴繁殖期，武陵農場近期上演「鳳求凰」圓舞曲戲碼，近日農場同仁與遊客目睹精彩求偶過程，深深驚嘆大自然神奇與驚艷，直呼自己真是好運氣。武陵農場表示，藍腹鷴主要分布於300至2500公尺海拔森林，是台灣最美麗的鳥類之一，遊客若遇見藍腹鷴正在求偶，請保持距離不要干擾。

武陵農場山林中最近上演「鳳求凰」圓舞曲戲碼，成年雄鳥臉部附近紅色肉冠面積明顯膨脹變大，雄鳥先悄悄靠近雌鳥至其明顯可見地點，再以此為求偶展示舞台。

起手式是先抬頭挺胸，昂首直立豎立頭頂白色冠羽，同時原地振翅伸展、快速拍擊雙翅、聳立尾羽，充分展現雄鳥氣宇軒昂、威武亮麗一面，藉以吸引雌鳥注意，隨即迅速雙腳彈跳或小碎步，以雌鳥為中心點，猶如地球繞太陽般快速繞圈圈，採取側身傾斜、類似半孔雀開屏特殊姿勢，大跳求偶「圓舞曲」，希望博得雌鳥青睞一親芳澤。

武陵農場副場長胡發韜指出，藍腹鷴是台灣少數大型又美麗雉科鳥類，尤其雄鳥身披藍色羽毛卻映著精緻金屬光澤，閃耀絢麗光彩，因羽色華麗，故有「華雞」稱號，雌鳥體型較小，羽色樸素無華，以褐、黃和黑色為主，分布約於300至2500公尺海拔森林，是台灣最美麗鳥類之一。

武陵農場呼籲，場域內如波浪道、觀魚台、桃山瀑布步道都有機會巧遇藍腹鷴，繁殖期自然可能目睹藍腹鷴特殊求偶儀式，是可遇不可求的生態觀察與體驗，遊客務必請保持距離、以安靜「不驚嚇」、「不干擾」、「不追逐」、「不餵食」、「不捕捉」原則，與藍腹鷴來場美麗邂逅。