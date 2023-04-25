Smart Composition功能的出現改變了視訊會議的遊戲規則，利用AI演算法自動框選每個與會者，以頭像或半身呈現在畫面上，輕鬆拉近遠端工作者與實體與會者的距離，讓遠距開會如同共處一間會議室。最方便的是，Smart Composition隨插即用、點擊啟動，不需安裝額外的軟體。

全新升級的CAM520 Pro3內嵌Sony WDR感光元件，在任何光源下都能讓視訊影像栩栩如生；擁有12倍光學變焦鏡頭和36倍總變焦鏡頭，提供令人驚嘆的細節畫面。此外，圓展為滿足市場需求，除了原本USB 3.1傳輸和PoE+介面外，CAM520 Pro3更新增HDMI輸出接頭，提供雙螢幕顯示功能，為企業提供多樣化選擇，開會前設定攝影機無負擔。

CAM520 Pro3亦配有圓展獨家SmartFrame（智能對焦框圖）技術，能自動框選會議室七米內的所有與會者，即使戴著口罩都能全部框選入鏡，帶給遠距參與者身歷其境的感受。CAM520 Pro3是一款為中大型會議室所打造的PTZ攝影機，滿足企業遠距協作的需求，成為視訊會議最強後盾。