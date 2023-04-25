信義全球資產公司統計2022年實價登錄店面買賣資料發現，中正區開封街一段出現單價382萬元的交易，奪下去年北市店面買賣單坪價格最高紀錄；中山區南京東路二段則以單價295萬元居次；第三名則位在大安區延吉街，以單價235萬入列。

信義全球資產公司顧問發展部林建勛經理觀察，去年包含中正區、中山區、大安區、信義區店面交易，都有單價每坪200萬元以上的交易，主因為疫後百業恢復正常進公司上班，而這些行政區皆有辦公大樓群聚，上班族有日常飲食、休閒娛樂等需求，為區域商圈帶來穩定客源；還有捷運等交通利多，為商圈帶進穩定人潮，活絡商圈商業活動。

2022年單坪最貴中正區店面位在台北車站站前商圈內，此區域集捷運、台鐵、高鐵交通優勢，區域內的店面身價自然不凡。林建勛經理進一步說明，從2017年起實價登錄資料中可看到，在疫情前站前商圈店面交易即曾出現過單坪497萬元的紀錄，顯示該區店面在過去就是炙手可熱的標的；而去年底開封街一段成交每坪382萬元為歷年次高紀錄，預計待雙子星大樓完工，新百貨商場落成，頂級辦公室釋出、吸引付租能力強的公司行號進駐，未來就業人潮將可成為站前商圈以及周邊西門商圈的店面消費力新動能。