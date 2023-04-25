針對桃園市觀音區大觀路一段與成功路一段路口交通改善，公路總局第一區養護工程處中壢工務段表示，將分2階段施作改善工程，盼提供安全用路環境。（蔡明亘攝）

桃園市觀音區台15線大觀路一段與成功路一段路口，為大園進入觀音工業區方向入口，重車多、車流量大，只是該路口路面上的「停」標字，原為指示車輛「停車再開」，卻鮮少有人遵守，當地民眾感嘆，若在該處先停再開，後車馬上就會以喇叭聲伺候。對此，公路總局第一區養護工程處中壢工務段表示，將分2階段施作改善工程，盼提供安全用路環境。

據道路交通標誌標線號誌設置規則，「停」標字為指示車輛至此時，必須停車再開，但在桃園大觀路一段與成功路一段路口，大園往觀音工業區方向右轉入口處，外側車道路面上的「停」字卻被質疑成了裝飾，日前有民眾錄影PO網，短短42秒內就有17輛汽機車違規引發熱議，若在此違規右轉，恐挨罰600至1800元。

附近店家表示，車輛在此右轉「幾乎都不會停」，工業區有許多大型重車出入，車速又快，若外縣市來的人在此依標誌先停再開，還會被後方來車按喇叭催促，且還是斑馬線交會處，行人過馬路時都看得讓人緊張，目前只有地面有標誌，若要維持則建議增設醒目立式警示牌，避免發生危險。

今日下午中壢工務段邀集立委黃世杰與魯明哲服務處、市議員吳進昌與許更生服務處、桃園市新建工程處、交通局、大園警分局、觀音區公所與大竹公眾事務交流協會，共同研議改善方案，完成初步協商。

中壢工務段長蔡志盈說明，經研議後將分短、中期2階段進行施工，首先於4月27日完成部分行穿線、右轉彎道停止線及「停」字標線塗銷，並於槽化線設置防撞導桿，設置告示牌面指示行人通行方向，中期規畫將由中壢工務段邀集桃園市養護工程處、新工處與交通局，研議實體槽化島形式，以及號誌桿、路燈與相關設施設置的位置，盼提供行人安全用路環境。