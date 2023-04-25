劉畊宏過去演出過《佳家福》、《母雞帶小鴨》，也是前「咻比嘟嘩」成員，2017年與女兒小泡芙參加《爸爸去哪兒5》人氣翻漲，近年則帶著老婆和3個孩子移居上海。近來更化身直播主，發揮健身專長，設計一套「毽子舞」爆紅，日前他原定要到學校帶操，卻因為氣溫臨時取消，事後不少學生到劉畊宏抖音下反應，還有學生因此感冒。

劉畊宏近年透過健身操爆火，也接下許多活動，日前他原訂要到河南的信陽學院帶領跳操，當天氣溫約十幾度，體感溫度偏涼，許多學生在草坪集合等待劉畊宏，不料活動卻突然取消，讓數萬人錯愕，學生更到劉畊宏抖音表達憤怒：「劉教練，信陽學院2w人在等您光臨」、「兩個小時，你知道我這兩個小時是怎麼過的嗎」、「你感冒了不來，這下好了，全校兩三萬人全都感冒了」、「這輩子沒見過兩萬多人同時被鴿」、「叔，說好了今天下午四點來我們學校的，現在五點了你說不來了，你知道我們學校組織這次活動迎接你動員了多少人嗎？哪有你這樣的，耍大牌嗎」、「聽說你去我們信陽了，很多學妹和朋友都在後院等你很久，現在說兩個小時沒來？？您覺得這麼做合適？？還有校領導在那裡等」。

對此劉畊宏23日在微博發文解釋：「本來一場河南信陽的戶外直播，因前幾天氣溫天開始下降20度還下雨，清晨決定移至室內場地，所以進場的人數有限，還有許多想來的男孩女孩都不能進來，真的很抱歉，也辛苦在寒風中工作的同仁們， 我們都盡力了，相信這一切有最美好的安排！」