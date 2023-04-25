改編自經典電玩的動畫片《超級瑪利歐兄弟電影版》上映至今不到1個月，全球票房已高達8.75億美金（約台幣268.85億元），是目前為止年度最賣座的電影，北美也以4.36億美金（約台幣133.90億元）佳績，登上年度票房冠軍。環球影業也為歡慶該片在台票房飆破2億，宣布上映粉絲狂敲碗的「日語配音版」。

這次的日文配音版，邀請到宮野真守聲演「瑪利歐」、畠中祐聲演「路易吉」、志田有彩聲演「碧姬公主」、三宅健太聲演「庫巴」、武田幸史聲演「咚奇剛」，關智一聲演「奇諾比奧」。而電影本週才將於日韓上映，全球票房也將持續飆升，有「瑪利歐之父」稱號的宫本茂日前受訪時也透露，目前有更多任天堂內容改編電影正在著手製作中，《超級瑪利歐兄弟電影版》日文配音版將於5月5日在台上映，而中、英文版全台熱映中。

《鈴芽之旅》上映將近2個月，口碑票房持續延燒。（車庫娛樂提供）

另外，由日本動畫大師新海誠導演的新片《鈴芽之旅》3月2日上映截至4月24日，全台票房已突破2.35億，已超越《劇場版 咒術迴戰 0》2.32億的最終票房紀錄，登上台灣影史日本電影票房第4名，本周末將舉辦全台感謝場，明（26日）中午12點起，凡參與《鈴芽之旅》全台感謝場的觀眾，憑感謝場電影票1張，即可於入場時領取新海誠於電影完成後執筆的外傳掌中小說《新海誠執筆小說 剎那間的水面~芹澤的故事~繁體中文版》1本。