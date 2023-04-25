春日鄉公所、7-11統一超商隆山門市、春日好品農產運銷合作社、以及屏東大學25 日共同簽署「春日好行產業聯盟」合作備忘錄，將共同進行多項合作計畫。（謝佳潾攝）

春日鄉公所、7-11統一超商隆山門市、春日好品農產運銷合作社、以及屏東大學25 日共同簽署「春日好行產業聯盟」合作備忘錄，將共同進行多項合作計畫。（謝佳潾攝）

屏東春日鄉是全台友善耕作比例最高的原鄉，繼3年前80多名農友成立鄉內首個農產合作社「春日好品農產運銷合作社」後，今年首次結合產官學要將一級產業升級並盼帶動地方觀光，公所、合作社與超商、屏東大學25日簽署「春日好行產業聯盟」合作備忘錄，除各自發揮所長促進產業發展外，同時還要輔導在地民宿、露營區合法化，不僅要把遊客帶進來，還要留下來。

春日鄉公所指出，春日鄉有山芋、芒果、咖啡及有機蔬菜等作物，3年前鄉民為打開通路，特別組織成立「屏東縣原住民春日好品農產運銷合作社」，但仍停留在一級產業打轉，公所為讓產業升級並連帶帶動地方觀光，今年首次以產官學的方式投入協助。

為此，春日鄉公所、7-11統一超商隆山門市、春日好品農產運銷合作社、以及屏東大學25 日共同簽署「春日好行產業聯盟」合作備忘錄，將共同進行多項合作計畫，包括農業生產、產品銷售，以及發展當地觀光旅遊、產品升級與加工技術開發等，當中還包括輔導民宿、露營區合法化與人才培育。

公所表示，春日鄉本來就有老七佳石板屋、浸水營古道、排灣族歲時祭儀及文化歷史場域等整體遊程規畫，但因住宿問題，即使能安排2天1日遊，但遊客仍要住在枋寮鄉，無法留下來完整體驗原鄉生活，因此盼在產業聯盟的輔導協助下，能補齊這一不足點。

7-11 統一超商隆山門市表示，希望透過與產業聯盟的合作，協助在地農產品銷售，推廣春日鄉在地農產及觀光旅遊。春日好品農產運銷合作社也稱，將會與其他成員一起合作，進行產品的改進與升級，提高產品的品質和競爭力，並穩定收購契作農產品。屏東大學則說，將透過校內教授的專業知識，協助產業聯盟成員進行產品加值開發以及行銷推廣，目前已開發出咖啡蛋捲及芒果冰。