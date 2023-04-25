詐騙事件頻傳，手法也越來越多元，民眾一定要更加小心，近來有網友發現，Gmail信箱收到一封名為「Google在線獎勵計劃」的信件，誤以為是官方的信件，點開並按照步驟操作後，才發現銀行帳密通通被盜走，損失不小。

綜合外媒報導，不少網友回報收到一封寄件者為Google的信件，內容還寫著，「您剛剛在Google上進行了第182.5億次搜尋，只要全球每達到1000萬次搜尋，就會選出一名幸運兒送出禮物。恭喜！您是幸運的Google用戶。」誘騙受害者依照信件下方的指示操作，但只要點擊後，手機上的金融資訊就可能被盜走。

由於目前已有不少人上當，Google發出公告提醒用戶，「Google不會發送類似信件，小心彈出式廣告，甚至聲稱從Google贏得一份大禮，這些都是詐騙，請立即關閉視窗。」除了不要點連結，更不要輸入個人資訊。

此外，Google也提供用戶避免掉入陷阱的守則，包括遇到可疑信件時，慢下來不要急著點開，接著謹慎檢查來源，不要隨意輸入個人訊息，詐騙集團往往利用人們忙碌時，疏於警覺心而得手。