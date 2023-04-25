TOYOTA總代理和泰汽車今（25日）發表全新複合式電動車PRIUS PHEV，此車電池容量13.6kWh，並搭載高效率的動能回收系統，官方數據純電里程可達97km，而且充電相當容易，家用110V/220V插座即可充電，日常、通勤均可享受純電車的駕駛樂趣。

和泰汽車表示，全新PRIUS PHEV具有都市純電、長程油電備援的特點，純電里程行駛可滿足多數人平均每次行駛所需里程，且使用家用插座即可充電、並搭載油電備援系統，讓民眾假日出遊也無須計畫需要在哪個地點充電，可以說是一台讓人沒有里程焦慮的電動車。

TOYOTA自1992年起即成立電動車部門，具有精熟的電池與電動車的開發技術。PRIUS PHEV複合式電動車搭載第五代Plug-in Hybrid System，消費者在長途駕駛時即可利用油電系統備援，不須為充電而耽擱旅程，也不須費心研究旅途中的充電站地點，是一台真正實現無里程焦慮的電動車。

全新第五代Plug-in Hybrid System升級2.0升的動力引擎，期望帶給消費者「迷人的駕馭性能」。除了綜效馬力更提升到223ps，且0-100km/h加速更僅需6.7秒。此外，PRIUS PHEV搭載第二代TNGA底盤、並下移動力電池位置與乘坐臀點，實現低重心配置，來提升操控穩定性，車身結構上也透過設計優化，讓整體的抗扭性提升15%，同時透過改良懸吊系統，提供更優質的乘坐舒適性。

PRIUS PHEV引擎蓋折線及向上勾勒的車側曲線與19吋動感的雙色切削鋁圈，更加突顯其轎跑外觀。而在頭尾燈造型上也十分亮眼，頭燈以C字型銳利的造型，而尾燈則採貫穿式設計搭配霧灰燈罩，營造出PRIUS PHEV的科技未來感。

車室內裝採中島式座艙設計概念，帶來開闊的視野感受，同時具質感的環艙氣氛燈，搭配紋理飾板點綴，營造高質感科技座艙體驗，並搭載nanoeTM X空氣清淨系統，有效維持車室內空氣清新。前置的7吋全彩數位儀錶板，使駕駛更容易閱讀行車資訊，而全新造型線傳式電子排檔，也讓換檔反應更迅速。

另外，搭載全新的9吋Drive+ Link智能車載影音主機，支援無線Apple Carplay與Android Auto連接功能，並提供智慧導航、影音串流、OTA（Over the Air）雲端更新服務等六大功能，帶給駕駛更智慧的行車生活。

和泰汽車表示，PRIUS PHEV標配Toyota Safety Sense 3.0智動駕駛輔助系統，包含實用的ACC主動式車距維持動速系統（全速域/Stop & Go）、PCS預警式防護系統、LTA車道循跡輔助、RSA速限辨識輔助等系統外，更升級搭載8具SRS氣囊，新增了前座中央防碰撞SRS氣囊，可大幅減緩側撞時駕駛與前座乘員互相碰撞造成的傷害。