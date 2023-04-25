經濟部長王美花（左3）與台中業者座談，她受訪表示，台灣在疫後條例挹注與輔助下，景氣相對穩健。（陳淑芬攝）

經濟部長王美花（右5）與台中業者座談，她受訪表示，台灣在疫後條例挹注與輔助下，景氣相對穩健。（陳淑芬攝）

經濟部編列疫後特別預算協助中小企業升級轉型，經濟部長王美花今天到台中與商業界座談表示，國際景氣緩慢回升，一般預測下半年才會攀升，疫後特別預算藉由低碳化及智慧化來輔導及扶助中小企業，台灣經濟目前是內溫，產業發展還不錯，在政府疫後條例挹注及輔助下，經濟景氣相對比較穩健。

台中市商業會與經濟部長有約座談會今天下午舉行，王美花與200多名商業人士座談，說明疫後特別預算、並聽取業界意見，立委何欣純及市議員陳淑華到場關心。台中市商業會理事長謝豐享指出，台中是中部消費中心、機械製造業核心，經3年疫情後，百工百業期望盡快復甦，希望政府深入民間交流，對中小企業經營有所助益。

王美花表示，經濟部在疫後振興條例的相關補助項目很多，包括製造業、商業、服務業、商圈市集及菜市場等，希望透過座談說明讓更多的中小企業能得專案協助。

王美花說，疫後條例藉由低碳化及智慧化來輔導及扶助中小企業，企業除申請補助外，也會購買相關機械設備，中部是工具機及機械業的大本營，兩方面都可得利，呼籲民眾、企業做節能。其中，設備補助在個人家庭部分，買冰箱、冷氣，就有3000元補助；商業服務業部份，此次是第一次補助，包括個別單機汰換或大型整體節能專案，最高分別可以補20萬元、500萬元。

針對全球經濟不景氣，王美花指出，台灣的出口與國際景氣是連動，國際的景氣還受到俄烏戰爭及通膨影響， 恢復得不盡理想；一般認為大陸解封後，經濟會大幅躍升，但看起來也沒有，目前國際景氣慢慢地回升，一般預測下半年才會往上攀升。台灣目前產業都還不錯，經濟發展是內溫，在政府疫後條例的挹注補助、輔助下，比其他國家穩健。