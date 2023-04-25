基隆市議會民進黨團日前發起「要求市府立即訂定染疫慰問金發放辦法」地方性公投，25日已達第一階段門檻，並正式提送基隆市政府總收文。基隆市議員，同時也是公投領銜人張顯瀚表示，希望市府儘快完成審查。基隆市長謝國樑表示，公投是普世價值，樂於看到大家提不同的公投案。

張顥瀚表示，自上周發起「要求市府立即訂定染疫慰問金發放辦法」地方性公投連署以來，僅短短一周便已達標，可見這項議題是基隆市民的共識，希望謝國樑能看到市民對他的期待，履行他競選期間對市民的承諾。他相信謝市府應能在一周內完成相關審查。

市議員洪森永表示，日前謝國樑表示民進黨對染疫慰問金的態度前後不一，他認為，民進黨團支持謝國樑染疫慰問金的政見，反倒是謝本人在市議會大幅縮減，僅限中低收及低收入戶可請領。這項公投在短短一周內完成第一階段連署，代表許多民眾都關心這項議題。

市議員陳軍佐表示，去年全國經濟表現不錯，稅收比預期的更多，中央也分配給各地方政府更多統籌分配款，每一地方政府相當於增加三個月的分配金額，錢一定夠，現在就是看謝市長的決心，公投是給謝市長決心。

市議員曾怡芳也認為，謝國樑當初提防疫慰問金政見時，就應該算過這項政策會花費多少錢，之前林右昌市長努力還債，今年中央給了更多的統籌分配稅款，這次的公投再給他一次機會，希望市府能儘速審查，進入第二階段市民連署。

去年九合一選舉時，謝國樑曾提出「染疫慰問金」政見，承諾選後染疫市民發放1萬元，死亡再發30萬元，以勞動人口、家中經濟支柱優先。但基隆市染疫人口為17.6萬人，謝國樑在基隆市議會表示，染疫慰問金縮小至中低收、低收入戶，僅是全市染疫人口的1.6％。

謝國樑表示，公投是人民的普世價值，他樂見大家提出不同的公投案，就像市府最近批評基隆護海公投被中央否決，即便是要消遣市府也沒關係，市府會依法審查，且不會有任何阻擾，假如最後公投通過，市府也會尊重積極規畫辦理。