大埤鄉公所申請水保局計畫，委託環球科大執行「大埤鄉青年及產業推廣輔導計畫」，邀請國內外7名藝術家到7個村創作地景藝術。（周麗蘭攝）

大埤鄉有7個村創作地景藝術，25日揭幕亮相，藝術家們與在地民眾以自拍動作象徵活動登場。（周麗蘭攝）

雲林縣大埤鄉不只是酸菜的故鄉也是全台稻米產量最大鄉鎮，大埤鄉公所申請水保局計畫，委託環球科大執行「大埤鄉青年及產業推廣輔導計畫」，邀請國內外7名藝術家到7個村創作地景藝術作品，25日亮相成為大埤鄉的打卡祕境。

7件地景作品分別是宋周妍在南和村創作的「樂園的女人們」、張伯豪在怡然村的「漂浮詩格」、關有仁在興安村的「等待美好酸甘味」、陳右承在豐岡村「埔姜樹的故事」、吉田敦在吉田村「浮森林」、李蕢至在嘉興村的「時間螺旋」、何美慧在豐田村的「同心門」。

藝術家宋周妍來自韓國，她的「樂園們的女人們」呈現大埤鄉婦女踩踏芥菜的畫面就如一場宴會般歡樂。她表示，舞蹈自古至今都是伴隨人類生活的藝術，有時也是獻給大自然、祈求幸福長壽的儀式，她希望作品象徵南和村是人與自然和諧相處之地。

來自西螺鎮的何美慧以竹子為素材，並集眾人之力與資源創作，社區理事長張羅骨架需要的鋼筋舊料，村民協助焊接、編織、吊掛，把一處閒置的商店變身為豐田社區文化旅遊中心。

大埤鄉長林森寶表示，7件藝術創作分布在7個優秀社區，這只是開頭而已， 後半年還有特有的稻草藝術季，繼續展現大埤鄉的特色，邀請大家按圖索驥感受大埤的美與好。

縣府文觀處長陳璧君指出，藝術一定要有故事脈絡，有句話說「愈在地愈國際」，大埤鄉舉辦藝術季是一個很好的開端，7個村透過藝術產生連結，突顯出獨一無二的特色。

計畫主持人環球科大觀光與生態旅遊系教授陳泰安說，大埤鄉秉持向大地謙卑學習的理念，結合藝術傳遞地方產業特色，讓來訪的民眾深刻感受農村文化故事集產業。