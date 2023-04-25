縣長楊文科將率竹縣藝文界到日本宮崎縣做城市外交，田屋北管八音團將在宮崎國際音樂祭表演。（羅浚濱攝）

「好客新竹 前進宮崎！」縣府為持續深化與日本宮崎縣的友好城市關係，將於4月28日至5月1日，由縣長楊文科及前任縣長邱鏡淳帶領新竹縣在地表演團隊及藝術家等約170人，赴宮崎縣進行4天3夜的藝術文化暨觀光交流，為雙方互動增添光彩，情誼更深厚長久。

楊文科表示，新竹縣與宮崎縣從2017年開始締結「友好都市交流協定」，官方及民間交流合作密切，竹東中山國小與宮崎的少棒隊前幾年還經常互訪切磋球技。

楊文科說，為增進雙方友好城市關係，疫後首度率領新竹縣藝文界人士到宮崎深度交流，並在藝術展覽開幕時，贈送李登勝大師繪製的「達摩畫像」予宮崎縣知事。

縣長楊文科（左）將率竹縣藝文界到日本宮崎縣做城市外交，退休校長莊興惠（右）將帶10幅客家伙房屋為主題的畫作展覽。（羅浚濱攝）

縣長楊文科將率竹縣藝文界到日本宮崎縣做城市外交，總長度達18公尺的「台灣客庄節慶風華長卷」複製品及動畫將參展。（羅浚濱攝）

退休校長莊興惠將特別帶10幅客家伙房屋為主題的畫作，並有漫畫大師劉興欽的「台灣喬遷圖卷」，2013年新竹縣舉辦台灣燈會時，由20位藝術家共同創作總長度達18公尺的「台灣客庄節慶風華長卷」複製品及動畫參展，展現新竹縣的客家人文風情。

交流活動期間適逢日本宮崎縣《第28屆宮崎國際音樂祭》，新竹縣「田屋北管八音團」、「愛客樂i Color」等表演團體，也將表演客家八音、客家山歌小調及客家流行音樂、創意舞蹈等，讓日本友人感受客家傳統與現代音樂迷人的魅力。

另外，在日本宮崎縣廳籌設藝術展覽會，邀請莊興惠、姜添旺二位校長及謝秀英、詹秀蓉、蔡俊章、劉達治、彭鴻欽、盧朝財等五位藝術協會理事長及本縣藝術家等共19人提供45幅作品展出，作品類別多元呈現，包含水彩、油畫、水墨、膠彩、書法等，期待藉由豐富多元的交流展出，帶給宮崎縣民滿滿的視覺享受，從中體會台灣之美及新竹之美。