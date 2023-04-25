為加強國家關鍵基礎設施的維安層級，政府研擬擴編保二總隊並加強戰技訓練，更外傳要配備刺針飛彈等兵器，在警界掀起巨大反彈聲浪。中華民國退警總會長耿繼文25日在臉書發文指出，軍警一家，大家都希望國家安全，但政府在「警察軍事化」的構思中，應先還警消退休年金一個公道。

耿繼文發文說，日前民進黨蔡政府有意在年底，將警察擴編成陸軍，除了在網路電視等媒體報導外，也看到戰術師資班培訓表，政府會打上警察的主意，原因很簡單，因警察在校時就受過嚴格的紀律、柔道、摔角、擒拿、射擊、體能訓練，彼此熟悉，具備團隊精神。

加上進入職場都是學長學弟，平時的警察工作又冒險犯難，時有槍戰臨身，真實的戰鬥感，因此耿繼文說，放眼國內，還真找不出第二個單位有如此強烈的特殊性，所以成立警察第二軍，遠比耗時費力的擴大募兵或徵兵來得有效。

他表示，警察第二陸軍化的訊息，在警界掀起波濤熱議，大家認為保家衛國人人有責，但政府不應在有需要的時候才想到警察，想到警察的同時，也應想到警消對年金的不滿，該如何解決？

他說，在職員警也會退休，在心有不滿、怨懟的情形下，推動警察軍事化，只會事倍功半，徒增困擾，一旦不幸的戰事發生，警察第二陸軍戰力如何？屆時各警察派出所、警察隊、警察分局、警察局⋯等樓頂的刺針飛彈會正常瞄準？還是虛應一射？

他強調，大家都希望兩岸和平，希望國家安全，希望自己的家園獲得安全保障；軍警本一家，但警察在年改時卻被歸類為公務員，政府刻意忽略警消的特殊性，致造成與客觀事實不符的對待，員警普遍心有不滿，6年來退休員警走上街頭抗議掛布條陳情總統府無數，至今對此事仍心有不滿，因此，政府在警察軍事化的構思中，應先還警消退休年金一個公道，平熄不公怨懟後，再議警察第二陸軍，相信警察會是一個有戰力的第二陸軍。